Aufstellungsversammlung der FDP Bergrheinfeld für die Kreistagswahl
BERGRHEINFELD / LANDKREIS SCHWEINFURT – Am 23. Dezember 2025 hat die FDP in Bergrheinfeld ihre personellen Weichen für die kommende Kreistagswahl am 8. März 2026 gestellt. Unter der Leitung des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Axel Schöll wurde eine Liste verabschiedet, die eine Mischung aus erfahrener Wirtschaftsexpertise und kommunaler Führungserfahrung bietet. Angeführt wird das Bewerberfeld von Allan Muschel aus Poppenhausen, gefolgt vom Kreisvorsitzenden Ronny Kaufmann sowie dem amtierenden Kreisrat Dr. Karl-Heinz Hiller und dem Sulzheimer Bürgermeister Jürgen Franz Schwab.
Spitzenkandidat Allan Muschel setzte in seiner Rede klare thematische Schwerpunkte für den anstehenden Wahlkampf. Er kritisierte die aktuelle Belastung von Vollzeitbeschäftigten durch hohe Abgaben und Gebühren und mahnte infrastrukturelle Verbesserungen an, insbesondere bei den Mainüberquerungen, dem Hauptbahnhof und den Taktzeiten im öffentlichen Nahverkehr. Weitere zentrale Anliegen der Liberalen sind die Entwicklung der Conn Barracks, die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in den Gemeinden sowie die Wahrung stabiler Finanzen für den Landkreis und seine Kommunen.
Versammlungsleiter Axel Schöll, der zugleich als Oberbürgermeisterkandidat für die Stadt Schweinfurt antritt, betonte die Notwendigkeit einer sachorientierten Politik über Parteigrenzen hinweg. Ziel müsse es sein, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern und sprichwörtliche „Brücken zu bauen“. Die Liste wird durch Persönlichkeiten wie Bäckermeister Michael Galm und weitere engagierte Bürger aus dem gesamten Landkreis vervollständigt, darunter Sabrina Reinschlüssel, Elke Wieczorek und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hermann Rind.
Die vollständige Liste der FDP-Bewerber für die Kreistagswahl umfasst: 1. Allan Muschel, 2. Ronny Kaufmann, 3. Dr. Karl-Heinz Hiller, 4. Jürgen Franz Schwab, 5. Michael Galm, 6. Sabrina Reinschlüssel, 7. Elke Wieczorek, 8. Udo Jablonski, 9. Renate Rind, 10. Dr. Elisabeth Herterich, 11. Luis Unteidig, 12. Melissa Kaufmann, 13. Jürgen Wieczorek, 14. Werner Rohde, 15. Elias Pieruschka, 16. Kerstin Jablonski und 17. Hermann Rind. Damit präsentiert die FDP ein breites Team, das sich für eine starke und zukunftsfähige Region Schweinfurt einsetzen möchte.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!