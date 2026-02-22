Aufstieg perfekt! MHV Schweinfurt 09 ringt HG Maintal nieder und steigt in die Bezirksoberliga auf
SCHWEINFURT – Mit einem hart erkämpften 25:21-Heimsieg gegen die HG Maintal hat der MHV Schweinfurt 09 am vergangenen Donnerstag vorzeitig den Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt gemacht.
In einer gut gefüllten Halle im Schulzentrum West sicherte sich der Tabellenführer den entscheidenden Erfolg, der nach dem Abpfiff ausgiebig gefeiert wurde. Nach einem starken Start und einer 14:8-Halbzeitführung, die vor allem einer stabilen Abwehr und der Glanzleistung von Torhüter Lukas Fiedler zu verdanken war, wurde es nach dem Seitenwechsel noch einmal spannend.
Die Gäste aus Maintal kämpften sich bis zur 46. Minute auf 17:17 heran, doch in der entscheidenden Schlussphase behielt Schweinfurt die Nerven. Lukas Fiedler avancierte mit einer Quote von über 50 Prozent gehaltener Bälle zum Matchwinner und ermöglichte seinem Team den verdienten Sieg, durch den der Aufstieg nun auch rein rechnerisch feststeht.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!