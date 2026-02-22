Auto IU

Aufstieg perfekt! MHV Schweinfurt 09 ringt HG Maintal nieder und steigt in die Bezirksoberliga auf

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026
Aufstieg perfekt! MHV Schweinfurt 09 ringt HG Maintal nieder und steigt in die Bezirksoberliga auf
Foto: MHV
Sparkasse

SCHWEINFURT – Mit einem hart erkämpften 25:21-Heimsieg gegen die HG Maintal hat der MHV Schweinfurt 09 am vergangenen Donnerstag vorzeitig den Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt gemacht.

In einer gut gefüllten Halle im Schulzentrum West sicherte sich der Tabellenführer den entscheidenden Erfolg, der nach dem Abpfiff ausgiebig gefeiert wurde. Nach einem starken Start und einer 14:8-Halbzeitführung, die vor allem einer stabilen Abwehr und der Glanzleistung von Torhüter Lukas Fiedler zu verdanken war, wurde es nach dem Seitenwechsel noch einmal spannend.

Deine
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Die Gäste aus Maintal kämpften sich bis zur 46. Minute auf 17:17 heran, doch in der entscheidenden Schlussphase behielt Schweinfurt die Nerven. Lukas Fiedler avancierte mit einer Quote von über 50 Prozent gehaltener Bälle zum Matchwinner und ermöglichte seinem Team den verdienten Sieg, durch den der Aufstieg nun auch rein rechnerisch feststeht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Gleichmäßige Garergebnisse und müheloses Wenden auf dem Grill

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026

Mehr

Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert Kampf gegen Schwarzarbeit

Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert Kampf gegen Schwarzarbeit

22. Februar 2026
Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

22. Februar 2026
Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

22. Februar 2026
Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

22. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)