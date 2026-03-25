Auftakt der Heimatabende im Bad Kissinger Rossini-Saal
BAD KISSINGEN – Am Sonntag, den 12. April 2026, lädt der Egerländer-Fränkische Heimatabend dazu ein, regionales Brauchtum und kulturelle Vielfalt hautnah zu erleben. Ab 19:30 Uhr verwandelt sich der Rossini-Saal in einen Ort voller Musik, Mundart und Tradition, der sowohl Einheimische als auch Gäste mit seiner herzlichen Atmosphäre begeistert.
Du kannst dich bei diesem ersten von insgesamt drei Themenabenden im Jahr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, durch das Gabi Kanz und Luise Voll führen. Die Sandberger Musikanten sorgen mit böhmisch-mährischer und moderner Blasmusik für Stimmung, während die Pfarrgass-Sänger mit ihrer authentischen, mehrstimmigen fränkischen Volksmusik a cappella überzeugen. Der Abend bildet den Startschuss für die beliebte Reihe, die im Spätsommer mit dem Rhöner Heimatabend und in der Adventszeit mit der Fränkischen Weihnacht fortgesetzt wird.
Karten für diesen stimmungsvollen Auftakt in die Saison sind direkt vor Ort erhältlich. Nutze die Gelegenheit, um tief in die musikalische Identität Frankens und des Egerlands einzutauchen und einen Abend im Zeichen regionaler Lebensfreude zu verbringen.
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