Auftakt der Reihe „Mental gestärkt im Alter“ in Bad Kissinge

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026
Foto: 2fly4
BAD KISSINGEN – In Kooperation mit der GesundheitsregionPLUS, der Diakonie Schweinfurt und der Bäderland Rhön GmbH startet am 24. Februar 2026 eine neue Veranstaltungsreihe für Menschen ab 60 Jahren. Den Beginn macht der Vortrag „Meine eigenen Gefühle als Wegweiser“ von 18 bis 19:30 Uhr, der sich dem bewussten Umgang mit Emotionen und der geistigen Gesundheit widmet.

Bereits am Folgetag, Mittwoch, den 25. Februar 2026, findet von 10:30 bis 12 Uhr eine weitere Veranstaltung unter dem Titel „Für Ihr Alter sehen Sie aber gut aus“ statt. Hierbei stehen Ursachen von Altersdiskriminierung und Strategien für ein selbstbewusstes Auftreten im Fokus. Insgesamt umfasst die Reihe 14 Termine, die alle darauf abzielen, die Gesundheitsförderung im höheren Erwachsenenalter aktiv zu unterstützen.

Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kannst du online unter vhs-kisshab.de vornehmen oder dich persönlich im Bad Kissinger vhs-Büro sowie telefonisch unter 0971 807-4211 zu den entsprechenden Öffnungszeiten melden.

