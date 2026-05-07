Auftakt im Grünen: Eröffnungsfest der 44. Schweinfurter Seniorenwochen
SCHWEINFURT – Es ist wieder so weit: Der Seniorenbeirat der Stadt Schweinfurt lädt zum Start der 44. Seniorenwochen ein. Das traditionelle Eröffnungsfest findet am Samstag, 09. Mai, im beliebten Schweinfurter Wildpark statt.
Der Festtag beginnt um 11:00 Uhr mit einem feierlichen Einzug, der musikalisch von den „Schweinfurter Stadtpfeifern“ begleitet wird. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung durch den Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Norbert Holzheid. Zudem werden Oberbürgermeister Ralf Hofmann und die Landtagsabgeordnete Martina Gießübel Grußworte an die Gäste richten.
Programm und Unterhaltung
Für beste Stimmung im Wildpark sorgen im weiteren Verlauf des Tages „Die Jungen Sennfelder“ sowie Bernhard Schäfer. Neben der musikalischen Unterhaltung ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Das Team des Wildparks, die Freunde des Wildparks und der Seniorenbeirat halten ein breites Angebot an Getränken und Verpflegung bereit.
Information und Anmeldung
Wer sich über die vielfältigen Angebote für Senioren in Schweinfurt informieren möchte, kann dies an den verschiedenen Ständen des Seniorenbeirats und seiner Mitgliedsorganisationen tun. Besonders praktisch: Direkt vor Ort nimmt der Seniorenbeirat auch Anmeldungen für die kommenden Veranstaltungen der Seniorenwochen entgegen.
Wichtige Hinweise für Besucher:
-
Termin: Samstag, 09. Mai 2026, 11:00 bis 17:00 Uhr.
-
Ort: Wildpark Schweinfurt.
-
Anmeldung: Für das Eröffnungsfest selbst ist keine Anmeldung erforderlich.
-
Wettervorbehalt: Da es sich um eine Open-Air-Veranstaltung handelt, muss das Fest bei Regenwetter leider entfallen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!