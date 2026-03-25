Augenblick: Eine literarisch-musikalische Revue der Schweinfurter Autorengruppe
WERNECK IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Autorengruppe (SAG) präsentiert am Freitag, den 27. März 2026, ab 19:30 Uhr im Café Balthasar ihr neues Programm. Unter dem Titel „Augenblick“ widmen sich die Autorinnen und Autoren in einer literarisch-musikalischen Revue verschiedenen Facetten dieses flüchtigen und doch entscheidenden Moments im menschlichen Leben.
Seit über 30 Jahren ist die Gruppe fester Bestandteil der unterfränkischen Literaturszene. Für die aktuelle Produktion wurden Lyrik und Prosa eigens geschrieben und arrangiert, um die Fragestellung nach der Vergänglichkeit besonderer Augenblicke künstlerisch zu erkunden. Janet Rawling begleitet den Abend musikalisch am Piano und mit Gesang, während Johanna Bonengel als Moderatorin durch das Programm führt.
Es lesen:
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Renate Eckert
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Joachim Engel
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Anika Grosch
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Almut Heusinger-Zuber
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Peter Hub
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Durim Sahitaj
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Linde Unrein
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Hanns Peter Zwißler
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