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Augenblick: Eine literarisch-musikalische Revue der Schweinfurter Autorengruppe

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Augenblick: Eine literarisch-musikalische Revue der Schweinfurter Autorengruppe
Joachim Engel, Johanna Bonengel, Almut Heusinger-Zuber, Renate Eckert. Hanns Peter Zwißler, Linde Unrein, Anika Grosch - Foto: Werner Bonengel
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WERNECK IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Autorengruppe (SAG) präsentiert am Freitag, den 27. März 2026, ab 19:30 Uhr im Café Balthasar ihr neues Programm. Unter dem Titel „Augenblick“ widmen sich die Autorinnen und Autoren in einer literarisch-musikalischen Revue verschiedenen Facetten dieses flüchtigen und doch entscheidenden Moments im menschlichen Leben.

Seit über 30 Jahren ist die Gruppe fester Bestandteil der unterfränkischen Literaturszene. Für die aktuelle Produktion wurden Lyrik und Prosa eigens geschrieben und arrangiert, um die Fragestellung nach der Vergänglichkeit besonderer Augenblicke künstlerisch zu erkunden. Janet Rawling begleitet den Abend musikalisch am Piano und mit Gesang, während Johanna Bonengel als Moderatorin durch das Programm führt.

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