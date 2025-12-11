Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt setzt ein Zeichen gegen Gewalt
HASSFURT – Im Rahmen des Orange Day (Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November) hat die Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört, eine Sitzbank für die Stadt Haßfurt gebaut und am 3. Dezember offiziell übergeben. Die Bank, die am Main-Radweg aufgestellt wurde, trägt die deutliche Aufschrift „Hier ist kein Platz für Gewalt“.
Die Bank ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bauhof Haßfurt und mehreren ortsansässigen Firmen realisiert worden, was Fritz Gocht, Gruppenleiter der Werkstatt Augsfeld, als Zeichen der Überzeugung und Unterstützung der Firmen lobte.
Kooperation und Gestaltung
Holz und Metall: Die Tischlerei Gocht sponserte das Lärchenholz, während das Metallbau-Unternehmen Felix Ditterich die Herstellung und Verzinkung der Metallteile zur Befestigung übernahm.
Gravur: Die Schreinerei Minas Keil ermöglichte das Einfräsen der Schrift. Mitarbeiter der Werkstatt Augsfeld kümmerten sich um die Laser-Arbeiten.
Bauhof Haßfurt: Der Bauhof spendete die Holzlasur und stellte die Betonfüße der Bank her. Die Endmontage am Main-Radweg erfolgte in gemeinsamer Ausführung.
Neben dem Spruch „Hier ist kein Platz für Gewalt“ wurden ein QR-Code zur Homepage der Lebenshilfe-Werkstatt Augsfeld (mit Informationen zum Thema Gewaltschutz) und die Logos der beteiligten Firmen in die Bank eingraviert.
Bürgermeister Günther Werner bedankte sich für das Engagement und betonte: „Unsere Gesellschaft muss sich ausrichten, und mit dieser außergewöhnlichen Sitzbank setzen wir ein klares Zeichen.“ Werkstattleiter Harald Waldhäuser hob hervor, dass die Übergabe am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, stattfand, und unterstrich die Wichtigkeit, dass alle Menschen der Gesellschaft geschützt werden.
Der Behindertenbeauftragte Michael Schulz bezeichnete den Platz am Main-Radweg als perfekt, da die Brücke entlang des Radwegs ein „Symbol der Verbindung aller Menschen“ sei.
