Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt setzt starkes Zeichen für Umweltschutz
AUGSFELD – Rund 70 Mitarbeitende der Lebenshilfe-Werkstatt Augsfeld haben am 17. März 2026 bei der Aktion „Rama dama“ ein starkes Zeichen für den Umweltschutz gesetzt. Die freiwilligen Helfer sammelten in der Umgebung ihrer Standorte in Augsfeld und Zell insgesamt 69 Kilogramm Müll ein.
Bereits zum dritten Mal beteiligte sich die Einrichtung an der Initiative der Gemeindeallianz „Main & Haßberge“. Ziel war es, achtlos entsorgten Unrat zu beseitigen und das Bewusstsein für die Umwelt zu schärfen. Die Bilanz der vier Sammelgruppen war beachtlich: Neben Plastikflaschen und zahlreichen Zigarettenstummeln fanden die Teilnehmenden auch einen Autoreifen sowie gefüllte Hausmülltüten. Das Engagement stieß in der Bevölkerung auf positive Resonanz – eine Autofahrerin bedankte sich sogar persönlich bei den Helfern.
Vorbildfunktion und soziale Verantwortung
Gruppenleiter Tobias Trunk hob hervor, dass die Aktion nicht nur der Sauberkeit der Natur diente, sondern auch einen pädagogischen Effekt hatte. Die Teilnehmenden entwickelten durch ihren Einsatz ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt ist. „Wir gehen als gutes Beispiel voran“, betonte Trunk mit Blick auf das soziale Engagement der Werkstatt.
Über die Lebenshilfe-Werkstatt Augsfeld
Die Werkstatt in Augsfeld ist der zweitgrößte Standort der Lebenshilfe Schweinfurt. Insgesamt sind in Augsfeld und der Außenstelle Zell rund 320 Mitarbeitende mit und ohne Behinderung beschäftigt. Die Einrichtung fungiert als vielseitiger Lohnfertiger und bietet Dienstleistungen von der Montage und Verpackung bis hin zu spezialisierten Arbeiten in der eigenen Schreinerei an, in der unter anderem Verpackungskisten für den Maschinenbau gefertigt werden.
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