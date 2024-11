Aus der Disko geworfen und weiter geprügelt…

HAßFURT – In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags, gegen 02:00 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung. Ein bisher unbekannter Mann geriet zunächst in der Diskothek in einen verbalen Streit mit einem 31-Jährigen.

Nachdem die Sicherheitskräfte beide Beteiligten nach draußen begleitet hatten, eskalierte der Konflikt weiter. Der Unbekannte schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und floh anschließend in Richtung der Promenade.

Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und konnte anschließend mit leichten Verletzungen nach Hause gehen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß

schlanke Statur

dunkler Teint, dunkler Bart, lockige Haare

bekleidet mit einer blauen Daunenjacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 in Verbindung zu setzen.



