Aus der Kurve an den Baum – Einsatz des Rettungshubschraubers
MARTINSHEIM – Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend auf der Kreisstraße 20 bei Martinsheim verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Hinweise auf Alkoholeinfluss ergaben sich bei der Unfallaufnahme.
Der schwerverletzte Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem totalbeschädigten PKW befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.
Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppdienst angefordert. Die Feuerwehren Seinsheim und Wässerndorf unterstützten die Unfallaufnahme, während der die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden musste. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.
