Aus ein Gruppe von Fahrern stürzt eine Fahrradfahrerin schwer

WIESENBRONN – In der Nacht zum Sonntag, den 06.07.2025, kam es gegen 01:00 Uhr auf einem Fahrradweg zwischen Rödelsee und Wiesenbronn im Landkreis Kitzingen zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin.

Eine Gruppe Radfahrer war auf dem Weg nach Wiesenbronn unterwegs, als eine Frau aus der Gruppe in einer leichten Kurve offenbar zu spät reagierte. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Da die Frau zuvor auf einem Weinfest alkoholische Getränke konsumiert hatte, wurden durch die Polizei weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.