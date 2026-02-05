Auto IU

Aus Gewahrsam entlassen und gleich wieder randaliert – Polizei schreitet ein
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 58-jähriger Mann hat am Mittwoch erst am Barbarossaplatz randaliert und sein aggressives Verhalten unmittelbar nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam am selben Ort fortgesetzt. Der türkische Staatsangehörige fiel bereits am Vormittag durch Aggressionen gegenüber Passanten, Sachbeschädigungen an Wahlplakaten sowie lautstarke antisemitische Äußerungen auf.

Nachdem er den Abend erneut am Barbarossaplatz verbrachte und sich gegenüber den einschreitenden Beamten vollkommen uneinsichtig zeigte, musste er die folgende Nacht erneut in einer Zelle verbringen. Auch auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann nicht, verhielt sich weiterhin aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

