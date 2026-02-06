Auto IU

Aus Gewahrsam entlassen und gleich wieder randaliert – Polizei schreitet ein

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Aus Gewahrsam entlassen und gleich wieder randaliert – Polizei schreitet ein
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 58-jähriger Mann hat am Mittwoch erst am Barbarossaplatz randaliert und sein aggressives Verhalten unmittelbar nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam am selben Ort fortgesetzt. Der türkische Staatsangehörige fiel bereits am Vormittag durch Aggressionen gegenüber Passanten, Sachbeschädigungen an Wahlplakaten sowie lautstarke antisemitische Äußerungen auf.

Nachdem er den Abend erneut am Barbarossaplatz verbrachte und sich gegenüber den einschreitenden Beamten vollkommen uneinsichtig zeigte, musste er die folgende Nacht erneut in einer Zelle verbringen. Auch auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann nicht, verhielt sich weiterhin aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026

Mehr

Zahlreiche Diebstähle im Schweinfurter Stadtgebiet – Polizei nimmt Tatverdächtige fest – Untersuchungshaft

Zahlreiche Diebstähle im Schweinfurter Stadtgebiet – Polizei nimmt Tatverdächtige fest – Untersuchungshaft

6. Februar 2026
Bitte teilen: 77 Jahre alter Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?

Bitte teilen: 77 Jahre alter Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?

6. Februar 2026
Ermittlungserfolg nach tödlichem Brand in Würzburg während der Silvesternacht

Ermittlungserfolg nach tödlichem Brand in Würzburg während der Silvesternacht

6. Februar 2026
Unbekannter öffnet in Schweinfurt gewaltsam ein Garagentor und flüchtete nach Ansprach durch Nachbarn – Zeugen gesucht

Unbekannter öffnet in Schweinfurt gewaltsam ein Garagentor und flüchtete nach Ansprach durch Nachbarn – Zeugen gesucht

6. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)