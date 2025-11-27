Aus Jugendgruppe heraus angegangen – Zwei Personen leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG, OT ZELLERAU – Zwei Personen wurden am Mittwochabend aus einer Jugendgruppe heraus körperlich angegangen und dabei leicht verletzt. Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, waren ein 21-Jähriger und eine 23-Jährige, beide deutsche Staatsangehörige, zusammen mit drei weiteren jungen Erwachsenen am Mittwoch, gegen 21:20 Uhr, im Bereich der Talavera unterwegs. In der dortigen Unterführung trafen sie auf eine achtköpfige Jugendgruppe. Aus dieser heraus wurde der 21-Jährige unvermittelt angegriffen und zu Boden gestoßen. Dort wurde er demnach noch mehrmals gegen den Oberkörper getreten. Er erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Seine 23-jährige Begleiterin wurde gleichsam durch einen der Täter ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag brach ihr ein Stück Zahn ab.

Beide mussten durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die beiden männlichen Haupttäter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Circa 15 Jahre alt

Circa 160 cm groß, kräftige Statur

Dunkler Teint

Bekleidet mit einer roten Daunenjacke und einer schwarzen Hose

Täter 2:

Circa 15 Jahre alt

Circa 175 cm groß, schlanke Statur

Helle Hautfarbe

Bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, weißem Kapuzenpullover und schwarzer Hose

Die übrigen Jugendlichen der Gruppe sollen ebenfalls ähnlich alt und groß gewesen sein. Einer von ihnen soll eine weiße Jacke getragen haben, der Rest dunkel gekleidet gewesen sein.

Wem zur Tatzeit eine Jugendgruppe im Bereich der Talavera aufgefallen ist, wer Zeuge des Vorfalls wurde oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0931/457-2230 an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu wenden.