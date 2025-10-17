Auto IU

Aus Unachtsamkeit Fassade in Brand gesetzt

17. Oktober 2025Letztes Update 17. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr hat ein 57-jähriger Deutscher in der Bismackstraße beim Einsatz eines Propangasbrenners zur Unkrautvernichtung eine Gebäudefassade in Brand gesetzt. Dabei wurden die Fassade und die Dämmung beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit schwer abzuschätzen, wird jedoch im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht, wobei Teile der Dämmung für die Löscharbeiten abgerissen werden mussten. Der Brandort wurde von der Kriminalpolizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur fahrlässigen Brandstiftung dauern an.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. Oktober 2025Letztes Update 17. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)