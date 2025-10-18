Auto IU
Aus Unachtsamkeit Fassade in Brand gesetzt
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr hat ein 57-jähriger Deutscher in der Bismackstraße beim Einsatz eines Propangasbrenners zur Unkrautvernichtung eine Gebäudefassade in Brand gesetzt. Dabei wurden die Fassade und die Dämmung beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Der entstandene Sachschaden ist derzeit schwer abzuschätzen, wird jedoch im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht, wobei Teile der Dämmung für die Löscharbeiten abgerissen werden mussten. Der Brandort wurde von der Kriminalpolizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur fahrlässigen Brandstiftung dauern an.
