Ausbau der Kreisstraße KG 31: Vollsperrung zwischen Weißenbach und Roßbach
ZEITLOFS IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Montag, den 16. März 2026, beginnen die umfassenden Bauarbeiten an der Kreisstraße KG 31. Die Strecke zwischen Weißenbach und der Einmündung zur KG 30 wird auf einer Länge von 1,2 Kilometern grundlegend erneuert und verbreitert, um die Verkehrssicherheit im westlichen Landkreis nachhaltig zu erhöhen.
Der Ausbau ist notwendig, da die bisherige Fahrbahnbreite von teilweise nur fünf Metern sowie schmale Bankette und fehlende Entwässerungsgräben nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen. Im Zuge der Maßnahme wird die Straße auf sechs Meter verbreitert und Kurvenradien angepasst. Parallel dazu wird eine neue Wasserleitung verlegt. Landrat Thomas Bold und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner betonten zum Baustart die Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur für den ländlichen Raum.
Die Details zum Bauprojekt und zur Verkehrsführung:
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Zeitraum: Die Arbeiten beginnen am 16. März und dauern voraussichtlich bis Dezember 2026 an.
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Vollsperrung: Während der gesamten Bauzeit ist die Strecke für den Verkehr komplett gesperrt.
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Umleitung: Der Verkehr wird über die Gemeindeverbindungsstraße nach Rupboden und weiter über die KG 30 in Richtung Roßbach umgeleitet.
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Investitionen: Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,47 Millionen Euro. Der Landkreis trägt davon etwa 2,2 Millionen Euro, während der Markt Zeitlofs rund 261.000 Euro in die Wasserversorgung investiert.
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Förderung: Der Freistaat Bayern unterstützt die Maßnahme mit insgesamt rund 1,6 Millionen Euro an Fördermitteln.
Neben der Modernisierung der Fahrbahn wird durch die Verlegung der Wasserleitung und Arbeiten an der Stromversorgung durch die Osthessen Netz GmbH auch die Versorgungsinfrastruktur gestärkt. Ein weiterer Ausbauabschnitt der KG 31 in Richtung Detter ist bereits für das Jahr 2027 in Planung.
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