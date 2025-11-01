Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – FIS übernimmt 10 neue Fachkräfte
GRAFENRHEINFELD – Die FIS Informationssysteme & Consulting GmbH hat am 22. Oktober 2025 alle zehn Auszubildenden nach deren erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung als neue Fachkräfte in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen. Die Nachwuchskräfte starten nun ihre berufliche Laufbahn bei Mainfrankens größtem IT-Arbeitgeber.
Die Absolventen wurden in folgenden Fachrichtungen ausgebildet:
- 1 Kauffrau für Büromanagement
- 9 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Marco Ziegler, Teamleiter Ausbildung, betonte: „Die Übernahme aller zehn Nachwuchskräfte zeigt, dass sich Engagement und Leistungsbereitschaft auszahlen – und dass FIS jungen Menschen hervorragende Perspektiven in der IT-Branche bietet.“
Die FIS mit Sitz in Grafenrheinfeld ist einer der führenden SAP-Partner in Deutschland und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Das Unternehmen sucht weiterhin Schülerinnen und Schüler für das kommende Ausbildungsjahr als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d).
