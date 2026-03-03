Auto IU

Ausbildung neuer Museumsführer im Industriemuseum

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Ausbildung neuer Museumsführer im Industriemuseum
Unter der Leitung von Museumsführer Wolfgang Rücknagel (im Bild ganz links) wurden die neuen Museumsführer von den "Alten Hasen" ausführlich geschult. - Bild: Dieter Bauer - Selbstauslöser
Sparkasse

SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Während der aktuellen Winterpause nutzt das vom AKI Förderkreis betriebene Industriemuseum die Zeit, um neue ehrenamtliche Museumsführer auszubilden. Erfahrene Kräfte vermitteln dem Nachwuchs dabei das nötige Fachwissen, um pünktlich zum Saisonstart am 11. April 2026 die Besucher fachkundig durch die Ausstellungen führen zu können.

Die erfahrenen Museumsführer Wolfgang Rücknagel, Rüdiger Sontheimer, Günter Troch und Dieter Bauer schulten die Teilnehmer an zwei Terminen. Dabei standen neben den organisatorischen Abläufen vor einem Öffnungstag vor allem die Inhalte der aktuellen Wechselausstellung „Windkraft – Power aus der Natur mit Technik aus Schweinfurt“ im Fokus.

Stefan Labus Gesundheitsversorgung
Johanniter Hausnotruf testen

Ein weiterer großer Bestandteil der Ausbildung war die Dauerausstellung. Hier lernten die neuen Kräfte die Besonderheiten der Schweinfurter Industriegeschichte kennen, darunter die Kugelfertigung, die Bedeutung der Stadt für die Fahrradentwicklung sowie Produkte der Firmen Sachs und Fresenius. Museumsleiter Wolfgang Rücknagel zeigte sich erfreut über die Verstärkung des Teams.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Weitere Informationen zum Museum, den Öffnungszeiten und privaten Führungen findest du auf der Website unter

www.industriemuseum-schweinfurt.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026

Mehr

Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Grauer VW Golf flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

3. März 2026
25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

3. März 2026
Mighty Dogs gewinnen Halbfinalkrimi in der Overtime

Mighty Dogs gewinnen Halbfinalkrimi in der Overtime

3. März 2026
Motorradfahrer ohne Kennzeichen flüchtet vor Polizeikontrolle

Motorradfahrer ohne Kennzeichen flüchtet vor Polizeikontrolle

3. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)