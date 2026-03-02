Auto IU

Ausbildung neuer Museumsführer im Industriemuseum

Ausbildung neuer Museumsführer im Industriemuseum
Unter der Leitung von Museumsführer Wolfgang Rücknagel (im Bild ganz links) wurden die neuen Museumsführer von den "Alten Hasen" ausführlich geschult. - Bild: Dieter Bauer - Selbstauslöser
SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Während der aktuellen Winterpause nutzt das vom AKI Förderkreis betriebene Industriemuseum die Zeit, um neue ehrenamtliche Museumsführer auszubilden. Erfahrene Kräfte vermitteln dem Nachwuchs dabei das nötige Fachwissen, um pünktlich zum Saisonstart am 11. April 2026 die Besucher fachkundig durch die Ausstellungen führen zu können.

Die erfahrenen Museumsführer Wolfgang Rücknagel, Rüdiger Sontheimer, Günter Troch und Dieter Bauer schulten die Teilnehmer an zwei Terminen. Dabei standen neben den organisatorischen Abläufen vor einem Öffnungstag vor allem die Inhalte der aktuellen Wechselausstellung „Windkraft – Power aus der Natur mit Technik aus Schweinfurt“ im Fokus.

Ein weiterer großer Bestandteil der Ausbildung war die Dauerausstellung. Hier lernten die neuen Kräfte die Besonderheiten der Schweinfurter Industriegeschichte kennen, darunter die Kugelfertigung, die Bedeutung der Stadt für die Fahrradentwicklung sowie Produkte der Firmen Sachs und Fresenius. Museumsleiter Wolfgang Rücknagel zeigte sich erfreut über die Verstärkung des Teams.

Weitere Informationen zum Museum, den Öffnungszeiten und privaten Führungen findest du auf der Website unter

www.industriemuseum-schweinfurt.de

