Ausbildungskompass 2025: Firmen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt können sich ab sofort registrieren

SCHWEINFURT – Fachkräftemangel bleibt eines der drängendsten Themen für die Wirtschaft in Stadt und Landkreis Schweinfurt. Unternehmen sind daher gefordert, aktiv auf Auszubildende zuzugehen. Eine wichtige Unterstützung bietet der Ausbildungskompass, der bereits zum vierten Mal erscheint. Unternehmen können sich noch bis zum 11. April 2025 für eine Teilnahme registrieren.

Umfassender Überblick über Ausbildungsmöglichkeiten

Herausgegeben von Stadt und Landkreis Schweinfurt, der Kreishandwerkerschaft und den Wirtschaftsjunioren, bietet der Ausbildungskompass nicht nur eine Übersicht über klassische Lehrstellen, sondern auch Informationen zu Praktika, Ferienjobs und Duale Studiengänge. Zudem werden Möglichkeiten für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) aufgeführt.

Gezielte Ansprache junger Menschen

Damit Schülerinnen und Schüler in ihrer Berufsorientierung bestmöglich unterstützt werden, wird die Broschüre an alle Schulen in Stadt und Landkreis Schweinfurt verteilt und gezielt im Unterricht eingesetzt.

Auch online ist der Ausbildungskompass unter www.ausbildungskompass.de abrufbar. Eine Umkreissuche zeigt Ausbildungsplätze in der Region an und gibt Auskunft über die Erreichbarkeit mit Bus und Bahn.

Über 100 Berufe anschaulich dargestellt

In der Broschüre sind mehr als 100 Berufsbilder ausführlich beschrieben – mit ansprechender Gestaltung und grafischer Übersicht zu Ausbildungsvergütung und den passenden Schulabschlüssen.

Zudem gibt es einen Berufscheck, bei dem junge Menschen ihre Stärken, Lieblingsfächer und Wunschbranche angeben können, um per Mausklick passende Berufe zu finden – auch per WhatsApp.

Jetzt Eintrag sichern

Ein Eintrag im Ausbildungskompass kostet 90 Euro pro Ausbildungsangebot. Unternehmen, die teilnehmen möchten, können sich bis zum 11. April 2025 unter www.ausbildungskompass.de anmelden.