Ausbildungskompass 2026-2027 für Stadt und Landkreis Schweinfurt
STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels erscheint der Ausbildungskompass für die Region Schweinfurt bereits zum fünften Mal. Unternehmen haben ab sofort die Möglichkeit, sich für die neue Ausgabe zu registrieren und ihre Angebote für Ausbildung, Duales Studium, Praktika oder Ferienjobs gezielt an junge Talente zu richten.
Die Broschüre wird direkt an allen Schulen in Stadt und Landkreis verteilt und im Unterricht zur Berufsorientierung eingesetzt. Ergänzt wird das gedruckte Magazin durch eine digitale Version inklusive des „AusbildungsCoPiloten“, der Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, ihre Stärken zu entdecken und Bewerbungen direkt zu organisieren. Unternehmen profitieren von einer frühzeitigen Sichtbarkeit und einer starken regionalen Vernetzung zur nachhaltigen Fachkräftesicherung.
Für interessierte Betriebe gelten folgende Konditionen und Termine:
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Registrierung: Bis zum 17. Juni 2026 unter www.ausbildungskompass.de
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Kosten: 90,00 € für den Basiseintrag im Magazin oder 120,00 € für eine Premium-Online-Stellenanzeige.
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Infotermine: Kostenfreie Online-Informationsveranstaltungen finden am 14. April und 22. April 2026 statt (Dauer ca. 45 Minuten).
Anmeldungen für die Infotermine sind unter folgender Adresse möglich:
www.ausbildungskompass.de/infotermin
Detaillierte Informationen zum Mitmachen finden Sie unter:
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