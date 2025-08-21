Ausbildungsstart bei der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge: 18 neue Talente starten ins Berufsleben
SCHWEINFURT – Zum 1. August 2025 haben 18 junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren ihre Ausbildung bei der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge begonnen. Die neuen Nachwuchskräfte wurden im Rahmen einer Einführungsveranstaltung offiziell begrüßt. Die Sparkasse unterstreicht damit erneut ihre Bedeutung als wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Region.
Die Mehrheit der Auszubildenden, 17 an der Zahl, hat sich für den Beruf der Bankkauffrau bzw. des Bankkaufmanns entschieden. Ein weiterer junger Kollege absolviert eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. „Wir freuen uns sehr, wieder eine so große Gruppe motivierter junger Menschen bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Peter Schleich. Er betonte, dass die Auszubildenden mit ihrem Engagement und ihren frischen Ideen entscheidend dazu beitrügen, das Haus weiterzuentwickeln.
Auch Ausbildungsleiterin Anja Prochaska zeigte sich begeistert vom neuen Jahrgang: „Uns ist wichtig, dass unsere Auszubildenden nicht nur fachlich exzellent geschult werden, sondern auch Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein entwickeln.“ Sie hob zudem die Vielfalt der neuen Kolleginnen und Kollegen hervor, die aus verschiedenen Orten in der Region stammen, und versprach, die Talente jedes Einzelnen individuell zu fördern.
