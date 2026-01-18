Auto IU

18. Januar 2026Letztes Update 18. Januar 2026
Auseinandersetzung am Bahnhofplatz Würzburg – Aggressiver Mann in Gewahrsam
WÜRZBURG – Am Donnerstagabend ist ein Streit am Bahnhofplatz eskaliert, bei dem eine Frau verletzt wurde und ein 27-jähriger Mann erheblichen Widerstand gegen die Polizei leistete. Die Einsatzkräfte der Bundes- und Stadtpolizei mussten gegen 19:40 Uhr einschreiten, um die aggressive Situation zu unterbinden. Während die Frau im Rettungswagen behandelt wurde, beleidigte der alkoholisierte 27-Jährige die Beamten fortlaufend und weigerte sich, den Platz zu verlassen.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv auftrat, brachten ihn die Polizisten zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte der Festgenommene zudem, nach einem Beamten zu treten, verfehlte diesen jedoch glücklicherweise. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Polizisten eine geringe Menge Amphetamin bei dem Mann, was die Liste der Vorwürfe weiter verlängerte.

Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle erwartet den 27-Jährigen nun ein umfangreiches Strafverfahren. Die Ermittlungen umfassen unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung, Beleidigung sowie einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei Würzburg-Stadt hat die weiteren Ermittlungen zum ursprünglichen Streit am Bahnhofplatz aufgenommen, bei dem sich einige Beteiligte bereits vor dem Eintreffen der Streifen entfernt hatten.

