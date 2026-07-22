Auseinandersetzung am Mainkai Würzburg: Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG, INNENSTADT, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagabend ist es am Mainkai zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Dabei soll Pfefferspray eingesetzt worden sein. Zwei bislang unbekannte Beteiligte flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei.

Gegen 20:20 Uhr gerieten zwei Unbekannte und ein 27-jähriger libanesischer Staatsangehöriger zunächst in einen verbalen Streit, der anschließend eskalierte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll einer der Unbekannten Pfefferspray gegen den 27-Jährigen eingesetzt haben.

Der 27-Jährige soll daraufhin mit einer Flasche nach einem der Männer geschlagen haben. Zeugen konnten die Beteiligten voneinander trennen und verständigten die Polizei. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Die beiden bislang unbekannten Männer entfernten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort.

Die Würzburger Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Beteiligten geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.