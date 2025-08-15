Auseinandersetzung auf „Beachparty“ – Zeugen in Sulzfeld gesucht

SULZFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht zum Freitag ist es auf einer Veranstaltung zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf wurde ein 20-Jähriger von einer vierköpfigen Gruppe körperlich angegangen und leicht verletzt. Die Polizei Bad Neustadt ermittelt.

Dem Sachstand nach befand sich der 20-Jährige zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht im Bereich der Toilettenanlagen auf der „Beachparty“ in der Dr.-Grünewald-Straße. Dort kam es zunächst zu einem Streitgespräch mit einem unbekannten jungen Mann. Als der 20-Jährige sich daraufhin entfernen wollte, wurde er von diesem und drei weiteren unbekannten Tätern körperlich angegangen und hierdurch leicht verletzt.

Eine detaillierte Beschreibung der Männer liegt nicht vor, der Hauptaggressor soll 190 cm groß gewesen sein und ein weißes T-Shirt getragen haben. Die Polizei Bad Neustadt hat noch vor Ort die Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09771/606-0 zu melden.