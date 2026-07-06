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Auseinandersetzung auf dem Weinfestplatz in Rödelsee: Polizei ermittelt

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Auseinandersetzung auf dem Weinfestplatz in Rödelsee: Polizei ermittelt
Bild von Karolina Grabowska auf Pixabay
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RÖDELSEE, LKR. KITZINGEN – In der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Weinfestplatz zu einem eskalierten Streit zwischen vier Personen. Dabei kam nach ersten Erkenntnissen ein Messer zum Einsatz.

Hergang der Auseinandersetzung

Gegen 00:16 Uhr gerieten am Sonntag vier Personen – zwei 18-jährige Deutsche, eine 16-jährige Deutsche sowie ein 20-jähriger Syrer – in einen Streit. Die verbale Auseinandersetzung entwickelte sich zu einem handfesten Streit, bei dem die 16-Jährige ein Messer mit sich geführt haben soll.

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Verstrickt und zugenäht
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Im Verlauf des Handgemenges erlitten zwei Beteiligte leichte Verletzungen:

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  • Eine 18-Jährige trug eine leichte Schnittwunde davon.

  • Die 16-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Beide wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Zeugenaufruf

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen auf dem Weinfestplatz beobachtet haben oder Hinweise zu den Umständen der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321 / 141-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.


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