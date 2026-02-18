Auseinandersetzung auf Faschingsfeier: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Marktbreit
MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagabend ist es während einer Faschingsfeier in der Adam-Fuchs-Straße zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, bei dem zwei 21-jährige Frauen verletzt wurden. Eine der jungen Frauen erlitt eine tiefe Schnittwunde am Bein, nachdem sie zu Boden geschubst worden war und in Glasscherben fiel.
Gegen 19:45 Uhr eskalierte die Situation auf der Tanzfläche. Eine Gruppe von fünf bis sechs Personen wird mit dem Vorfall in Verbindung gebracht. Eine der Geschädigten musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine zweite Frau, die schlichtend eingreifen wollte, erhielt einen Schlag ins Gesicht und wurde leicht verletzt.
Die Polizei Kitzingen fahndet nun nach einer etwa 16-jährigen Jugendlichen mit braunen, langen Haaren, die ein blaues Prinzessinnenkleid, eine schwarze Strumpfhose und pinke Schuhe trug. Sie war in Begleitung von vier männlichen Jugendlichen unterwegs, von denen einer eine auffällige rote Perücke trug. Zeugen, die Hinweise zu der Gruppe oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
