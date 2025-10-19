Auto IU
Auseinandersetzung auf „Kirmes“ – Zeugen in Bischofsheim gesucht
BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN, OT. UNTERWEISSENBRUNN – In der Nacht zum Samstag, gegen 03:00 Uhr, wurde ein 25-jähriger Deutscher auf der „Kirmes“ durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Gegenstand am Hinterkopf leicht verletzt. Der Mann wurde medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Bad Neustadt hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:
- Alter: Zwischen 20 und 25 Jahre alt
- Größe/Statur: Etwa 195 cm groß, schlanke Statur
- Haare: Kurzes Haar
- Bekleidung: Trug einen weinroten Pullover mit unbekannter Aufschrift
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 bei der Polizei Bad Neustadt zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!