Auseinandersetzung bei Protestcamp – Kripo Würzburg ermittelt

WÜRZBURG / INNENSTADT – Eine Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen, bei der auch ein Tierabwehrspray zum Einsatz gekommen ist, hat am Montagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Zwei Tatverdächtige konnten durch die Polizei schnell ermittelt werden. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt.

Mitteilung über Streitigkeit

Gegen 15:55 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Unterfranken die Mitteilung über eine Streitigkeit am Protestcamp in der Nähe einer Universität an der Ecke Ottostraße/Sanderring ein. Dem aktuellen Sachstand nach gerieten zwei Personengruppen in einen Streit. In der Folge soll hierbei eine 25-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann unvermittelt mit einem Tierabwehrspray in Richtung von vier Personen gesprüht haben. Mindestens drei Personen erlitten hierdurch leichte Verletzungen an den Augen. Eine Person wurde durch einen Faustschlag ebenfalls leicht verletzt. Die Geschädigten Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren benötigten vor Ort keine ärztliche Behandlung.

Keine Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat

Nach ersten Erkenntnissen entstand die Auseinandersetzung aus einer Streitigkeit, die bereits zuvor im privaten Umfeld der Beteiligten aufkam. Die Polizei Würzburg konnte schnell schlichten. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein thematischer Zusammenhang zu dem dortigen Protestcamp besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund eines Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung.