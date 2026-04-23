Auto IU

Auseinandersetzung im Straßenverkehr und versuchter Einbruch in Ostheim

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Auseinandersetzung im Straßenverkehr und versuchter Einbruch in Ostheim
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

OSTHEIM VOR DER RHÖN, Landkreis Rhön-Grabfeld – Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in der Marktstraße auf Höhe der Baustelle zu einem Vorfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer.

Nach einem vorangegangenen verkehrsrechtlichen Disput schlug der Radfahrer gegen die hintere linke Tür eines roten Ford Kuga, wodurch das Fahrzeug leicht beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Fahrradfahrer vom Ort des Geschehens. Er wird als circa 175 cm groß, etwa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hat kurze Haare und sprach Deutsch mit fränkischem Dialekt.

Käfer Baustahl Tore Türen - Gochsheim - Preisknallerwoche
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Zudem ereignete sich in der Wartburgstraße ein versuchter Einbruch. Im Zeitraum von Donnerstag, 16. April, bis Mittwoch, 22. April, versuchten Unbekannte gewaltsam in die Garage eines Anwesens einzudringen. Der Versuch misslang jedoch, und die Täter flüchteten unerkannt. An der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das könnte Dich auch interessieren:

Präzisionswerkzeuge aus Solingen: Die Beluga-Serie von Paul Adrian

Seit dem Jahr 1901 steht die Solinger Manufaktur Paul Adrian für handwerkliche Präzision in der Messerfertigung. Mit der Beluga-Kochmesserserie bietet das Traditionsunternehmen spezialisierte Lösungen für die Verarbeitung von Fleisch und Fisch an, die höchste Materialqualität mit funktionalem Design

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026

Mehr

Trinkwassernetz wird gespült: Stadtwerke Schweinfurt kündigen Wartungsarbeiten an

Trinkwassernetz wird gespült: Stadtwerke Schweinfurt kündigen Wartungsarbeiten an

23. April 2026
44-Jähriger greift Passanten in Haßfurt an und leistet Widerstand

44-Jähriger greift Passanten in Haßfurt an und leistet Widerstand

23. April 2026
Streuobstbau ist wichtig für Artenvielfalt: Tag der Streuobstwiese am 24. April

Streuobstbau ist wichtig für Artenvielfalt: Tag der Streuobstwiese am 24. April

23. April 2026
Spiel, Spaß und Kreativität: Gelungene Osterferienprogramme in Haßfurt

Spiel, Spaß und Kreativität: Gelungene Osterferienprogramme in Haßfurt

23. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)