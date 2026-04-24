Auseinandersetzung im Straßenverkehr und versuchter Einbruch in Ostheim
OSTHEIM VOR DER RHÖN, Landkreis Rhön-Grabfeld – Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in der Marktstraße auf Höhe der Baustelle zu einem Vorfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer.
Nach einem vorangegangenen verkehrsrechtlichen Disput schlug der Radfahrer gegen die hintere linke Tür eines roten Ford Kuga, wodurch das Fahrzeug leicht beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Fahrradfahrer vom Ort des Geschehens. Er wird als circa 175 cm groß, etwa 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hat kurze Haare und sprach Deutsch mit fränkischem Dialekt.
Zudem ereignete sich in der Wartburgstraße ein versuchter Einbruch. Im Zeitraum von Donnerstag, 16. April, bis Mittwoch, 22. April, versuchten Unbekannte gewaltsam in die Garage eines Anwesens einzudringen. Der Versuch misslang jedoch, und die Täter flüchteten unerkannt. An der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.
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