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Auseinandersetzung in der Innenstadt Würzburg: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Auseinandersetzung in der Innenstadt Würzburg: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Nacht zum Freitag kam es am Johanniterplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und zwei Passanten. Während einer der Beteiligten bereits identifiziert werden konnte, fahndet die Polizei Würzburg noch nach dem zweiten flüchtigen Täter.

Gegen 02:20 Uhr befand sich der 34-Jährige zu Fuß auf dem Weg in Richtung Sanderstraße. Am Johanniterplatz traf er auf zwei Unbekannte, woraufhin sich zunächst ein verbaler Streit entwickelte. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation: Einer der beiden Männer versetzte dem 34-Jährigen einen Schlag. Unmittelbar nach der Tat flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Ermittlungserfolg und Täterbeschreibung

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Die verständigte Polizei leitete umgehend die Ermittlungen ein und konnte bereits einen der beiden Begleiter ausfindig machen. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jeans und einem weißen Hemd bekleidet. Nach dem zweiten Mann, der den Schlag ausgeführt haben soll, wird weiterhin gesucht. Er wird wie folgt beschrieben:

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Zeugenaufruf

Die Polizei Würzburg bittet Personen, die den Vorfall am Johanniterplatz beobachtet haben oder Angaben zur Identität des flüchtigen Mannes machen können, sich zu melden.

Kontakt: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Telefon: 0931/457-2230

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