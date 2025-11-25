Auseinandersetzung in Diskothek – 17-Jähriger mit Bierflasche verletzt – Zeugen gesucht

BAD KISSINGEN / ARNSHAUSEN – Am Samstagmorgen eskalierte ein Streit im Außenbereich einer Diskothek in der Straße Alte Kissinger Straße. Ein 17-jähriger Deutscher wurde mit einer Bierflasche am Kopf verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 02:20 Uhr kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen einem alkoholisierten Jugendlichen und einer Gruppe von fünf unbekannten jungen Männern im Außenbereich der Diskothek Look zum Streit. Einer der Männer soll dabei mit einer Bierflasche auf den Kopf des 17-Jährigen eingewirkt haben. Durch den Angriff wurde der 17-Jährige verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei Bad Kissingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Zeugenhinweise zu den derzeit noch unbekannten jungen Männern.