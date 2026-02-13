Auseinandersetzung in Karlstadt: Betrunkener leistet Widerstand gegen die Polizei
KARLSTADT – In der Nacht zum Freitag wurde die Polizei gegen 03:10 Uhr zu einer Gaststätte in der Gerbergasse gerufen, da dort eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen gemeldet worden war. Vor Ort trafen die Beamten auf einen erheblich alkoholisierten 29-Jährigen mit einer blutenden Wunde am Auge, der sich sofort aggressiv zeigte und die Polizisten mehrfach beleidigte.
Als der Mann mit erhobener Faust auf die Einsatzkräfte zuging, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde und der Mann den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen musste. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen.
Da der 29-Jährige keine Angaben zum ursprünglichen Streit oder seinem Kontrahenten machte, bittet die Polizei Karlstadt um deine Mithilfe. Wenn du die Auseinandersetzung beobachtet hast oder Hinweise geben kannst, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!