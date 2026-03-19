Auseinandersetzung in Rottenbauer: 41-Jähriger nach Angriff auf Straßenbahnfahrer in Gewahrsam
WÜRZBURG-ROTTENBAUER – Am Dienstagabend ist ein 41-jähriger Mann an der Endhaltestelle in Rottenbauer gewaltsam gegen einen Straßenbahnfahrer und anschließend gegen herbeigerufene Polizeibeamte vorgegangen. Der Beschuldigte, der den Fahrer unter anderem mit einer Gehkrücke attackierte, musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen und sieht sich nun mit einer Vielzahl von Strafanzeigen konfrontiert.
Der Vorfall eskalierte gegen 20:30 Uhr zunächst verbal, bevor der Täter den 42-jährigen Straßenbahnfahrer tätlich angriff. Im Verlauf einer Rangelei stürzten beide Männer in das Gleisbett, woraufhin dem Fahrer die Flucht in die Bahn gelang, von wo aus er die Polizei alarmierte. Auch bei der anschließenden Festnahme im Ortsbereich zeigten sich der Mann und seine ebenfalls anwesende Lebensgefährtin äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, was den Einsatz von Handfesseln und die Mitnahme zur Dienststelle erforderlich machte.
Die Einzelheiten des Vorfalls im Überblick:
-
Angriff an der Haltestelle: Der Täter schlug dem Fahrer mit einer Gehkrücke auf den Kopf und beleidigte ihn massiv.
-
Widerstand gegen Beamte: Während der Festnahme griffen der 41-Jährige und seine 47-jährige Partnerin die Polizisten körperlich an.
-
Randalieren im Gewahrsam: Auf dem Transport versuchte der Mann, die Scheiben des Streifenwagens einzutreten; in der Zelle attackierte er Beamte durch Tritte und Bisse.
-
Verletzungen: Ein Polizeibeamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen.
Das Spektrum der eingeleiteten Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen ist breit gefächert und umfasst unter anderem gefährliche Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung sowie Bedrohung. Die Ermittlungen zum genauen Hintergrund des ursprünglichen Streits dauern an.
Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die den Vorfall an der Endhaltestelle beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt entgegen unter: 0931/457-2230
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!