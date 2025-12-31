Auseinandersetzung in Schmuckgeschäft – Verkäuferin verletzt – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Eine zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannte Kundin begab sich am Montagnachmittag in ein Schmuckgeschäft und ging im weiteren Verlauf eine Verkäuferin körperlich an. Mit der Veröffentlichung einer Personenbeschreibung hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach betrat die unbekannte Frau gegen 16:15 Uhr das Geschäft in der Herstallstraße, ging an der kompletten Warteschlange vorbei und begab sich direkt an den Verkaufstresen. Die Verkäuferin wies die Frau daraufhin, dass die anderen Kunden vor ihr bedient werden und sie sich anstellen müsse. Die Unbekannte zeigte sich damit nicht einverstanden. Sie schlug der Verkäuferin in der Folge erst gegen die Schulter und dann beim Verlassen des Geschäftes die Tür gegen den Hinterkopf. Die Verkäuferin wurde hierdurch leicht verletzt. Im Anschluss entfernte die Tatverdächtige sich in Richtung Freihofplatz und war hierbei in Begleitung eines älteren Pärchens.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

30-40 Jahre alt

Blonde schulterlange Haare

Hellblaue Jacke, Jeans, rosa Mütze

Führte schwarzen Rucksack mit sich

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.