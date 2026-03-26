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Auseinandersetzung in Würzburg: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Auseinandersetzung in Würzburg: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Ein lautstarker Streit in der Sanderstraße hat am Dienstagmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen, nachdem sie Passanten und Beamte beleidigt sowie eine Zeugin mit Tierabwehrspray leicht verletzt hatten.

Gegen 13:00 Uhr gerieten die beiden deutschen Staatsangehörigen zunächst mit einer noch unbekannten Frau in einen verbalen Konflikt. Als eine Mitarbeiterin des Verkehrsüberwachungsdienstes schlichtend eingreifen wollte, wurde auch sie mehrfach beleidigt. Die Situation eskalierte weiter, als die Jugendlichen zu flüchten versuchten und Passanten zur Hilfe eilten: Der 16-Jährige setzte dabei Tierabwehrspray gegen eine 25-jährige Frau ein, die leichte Augenverletzungen erlitt und vom Rettungsdienst behandelt werden musste.

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Mehrere Streifen der Würzburger Polizei konnten die Tatverdächtigen kurz darauf im Innenhof der Volkshochschule stellen. Auch während der Festnahme und der anschließenden Kontrolle kam es zu massiven Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

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Gegen die beiden Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Zeugenaufruf:

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet insbesondere die noch unbekannte Frau, die zu Beginn des Vorfalls von den Jugendlichen angegangen wurde, sich als wichtige Zeugin unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

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