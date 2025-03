Auseinandersetzung nach Faschingsveranstaltung

REICHENBERG, LKRS. WÜRZBURG – Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Straße Am Haag zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach einer Faschingsveranstaltung. Ein Mann wurde dabei von sechs bislang unbekannten Tätern plötzlich angegriffen, geschlagen und anschließend getreten.

Erste Zeugenaussagen ergaben lediglich, dass die Angreifer dunkel gekleidet waren. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und begab sich zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus.

Die Polizei Würzburg-Land bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de