Auseinandersetzung nach Volksfestbesuch: Polizei sucht Zeugen in der Zellerau
WÜRZBURG – Nach einem Besuch des Frühjahrsvolksfestes ist es am Sonntagabend an einer Haltestelle in der Luitpoldstraße zu einem handgreiflichen Streit gekommen. Ein 26-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt, während die Hintergründe der Tat noch unklar sind.
Gegen 22:25 Uhr geriet der junge Mann mit einer Gruppe von vier Personen in einen verbalen Konflikt, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Da der genaue Tathergang bisher nicht abschließend geklärt werden konnte, hat die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt die Ermittlungen aufgenommen und setzt dabei auf die Unterstützung der Bevölkerung.
Sachdienliche Hinweise zum Vorfall an der Haltestelle werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen: 0931/457-2230
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