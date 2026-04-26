Auto IU

Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen in Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen in Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Mithilfe der Bevölkerung zu mehreren Vorfällen, die sich im Stadtgebiet ereignet haben.

Folgende Ereignisse wurden gemeldet:

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Auseinandersetzung in der Innenstadt

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Pizza Pronto: Italienischer Genuss für Zuhause

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

In der Friedenstraße kam es bereits am 2. April gegen 14:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Unfallflucht im Hochfeld

Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr in der Segnitzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw touchierte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachbeschädigung am Bergl

In der Brombergstraße wurde die Seitenscheibe eines grünen Opel eingeschlagen. Das Fahrzeug war dort am Donnerstag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 20:30 Uhr geparkt. Ob aus dem Inneren des Wagens etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026

Mehr

Starkes TG-Team bei Karate-Südgames in Ulm

Starkes TG-Team bei Karate-Südgames in Ulm

26. April 2026
Junger BMW-Fahrer nach Tankbetrug auf der A71 festgenommen

Junger BMW-Fahrer nach Tankbetrug auf der A71 festgenommen

26. April 2026
Der war echt cool drauf: Unfallverursacher zündet sich während der Polizeikontrolle Joint an

Der war echt cool drauf: Unfallverursacher zündet sich während der Polizeikontrolle Joint an

26. April 2026
Gesichter des Ehrenamtes: Heute Jamel Abu Kasem

Gesichter des Ehrenamtes: Heute Jamel Abu Kasem

26. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)