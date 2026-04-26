Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen in Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Mithilfe der Bevölkerung zu mehreren Vorfällen, die sich im Stadtgebiet ereignet haben.
Folgende Ereignisse wurden gemeldet:
Auseinandersetzung in der Innenstadt
In der Friedenstraße kam es bereits am 2. April gegen 14:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.
Unfallflucht im Hochfeld
Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr in der Segnitzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw touchierte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Sachbeschädigung am Bergl
In der Brombergstraße wurde die Seitenscheibe eines grünen Opel eingeschlagen. Das Fahrzeug war dort am Donnerstag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 20:30 Uhr geparkt. Ob aus dem Inneren des Wagens etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.
Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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