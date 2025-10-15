Auseinandersetzung unter Bekannten – Zeugin handelt geistesgegenwärtig – Täterermittlung
BAD KISSINGEN, OT REITERSWIESEN – Am frühen Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es auf einem Feldweg im Bereich Wolfsgraben zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten.
Ein 48-jähriger Ukrainer schlug und trat dabei auf einen 43-jährigen Deutschen ein. Der Geschädigte erlitt schwerere Verletzungen und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Täter flüchtete vom Tatort, doch eine Zeugin fotografierte geistesgegenwärtig sowohl den Mann als auch das Kennzeichen seines Fahrzeugs.
Aufgrund dieser Bildaufnahmen konnte die Bad Kissinger Polizei den Tatverdächtigen schnell identifizieren und an seiner Wohnanschrift stellen. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Strafverfahren verantworten. Die Ursache des Streits ist derzeit noch unklar.
