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Auseinandersetzung vor Diskothek: 20-Jähriger bei Schlägerei verletzt

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Auseinandersetzung vor Diskothek: 20-Jähriger bei Schlägerei verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – In der Samstagnacht hat eine Streitigkeit in einer Diskothek in der Friedrich-Rätzer-Straße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung vor dem Gebäude geführt. Ein 20-jähriger Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, als er auf eine Gruppe von vier Personen traf. Die Polizei sucht nun nach drei bislang unbekannten Tatbeteiligten.

Der Konflikt begann gegen 02:10 Uhr im Inneren des Clubs zwischen dem 20-Jährigen und einem 18-jährigen Kontrahenten. Nachdem Sicherheitsmitarbeiter die beiden Streithähne getrennt und den 20-Jährigen der Diskothek verwiesen hatten, verlagerte sich das Geschehen nach draußen. Der junge Mann forderte seinen Widersacher per Nachricht auf, vor die Tür zu kommen, um die Angelegenheit zu klären.

Eskalation vor dem Club

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Der 18-Jährige kam dieser Aufforderung nach, erschien jedoch nicht allein, sondern in Begleitung von drei weiteren Personen. Vor dem Gebäude eskalierte die Situation erneut in einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Während die Identität des 18-Jährigen bereits feststeht, konnten seine drei Begleiter unerkannt entkommen.

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Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall vor der Diskothek beobachtet haben oder Angaben zur Identität der drei unbekannten Begleiter machen können, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.

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