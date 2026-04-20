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Auseinandersetzung vor Nachtclub: Türsteher setzt Pfefferspray gegen zwei Gäste ein

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Auseinandersetzung vor Nachtclub: Türsteher setzt Pfefferspray gegen zwei Gäste ein
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Nacht zum Sonntag ist es vor einer Diskothek in der Sanderstraße zu einem folgenschweren Streit zwischen dem Sicherheitspersonal und zwei Besuchern gekommen. Da die Aussagen der Beteiligten zum Hergang stark voneinander abweichen, sucht die Würzburger Polizei nun dringend nach unbeteiligten Zeugen.

Gegen 00:50 Uhr gerieten ein Türsteher des Nachtclubs und zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf der Streitigkeit setzte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Pfefferspray gegen die beiden Männer ein. Die genauen Hintergründe, die zu dieser Eskalation führten, sind bislang ungeklärt.

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Widersprüchliche Angaben zum Tatablauf
Da die Schilderungen der Beteiligten über den Auslöser und den Verlauf des Vorfalls erheblich divergieren, konzentriert sich die polizeiliche Ermittlungsarbeit nun auf objektive Zeugenaussagen. Besonders wichtig ist dabei die Klärung der Frage, wer die körperliche Auseinandersetzung initiiert hat und ob der Einsatz des Pfeffersprays rechtlich als Notwehr oder als Körperverletzung zu werten ist.

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Zeugenaufruf der Würzburger Polizei
Die Ermittler bitten Personen, die das Geschehen vor dem Club beobachtet haben, sich zur Verfügung zu stellen. Von besonderem Interesse ist zudem die Information, ob sich der 24-Jährige und sein Begleiter bereits vor dem Vorfall im Inneren des Nachtclubs aufgehalten hatten oder ob ihnen bereits am Eingang der Zutritt verweigert wurde.

Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Telefon: 0931 457-2230

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