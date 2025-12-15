Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen – Polizei Würzburg sucht Zeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntagmorgen wurde ein 21-Jähriger, nach einem Besuch in einer Diskothek, aus einer Personengruppe heraus mit Faustschlägen angegriffen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 05:25 Uhr, kam es am Oberen Mainkai, in der Nähe des Treppenaufgangs zur Alten Mainbrücke, zu einem Streitgespräch zwischen einem 21-Jährigen mit deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit sowie einer größeren Personengruppe. Zuvor waren alle Beteiligten in einer Diskothek in der Augustinerstraße, wo es dem aktuellen Erkenntnisstand nach, bereits zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. In der Folge sollen drei unbekannte Personen, aus der Personengruppe heraus, den Mann mit Faustschlägen verletzt haben.

Ein Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung und half dem 21-Jährigen. Ein weiterer Zeuge setzte einen Notruf ab. Rasch waren Beamte der Würzburger Polizei vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der zwischenzeitlich geflüchteten Personengruppe verlief erfolglos.

Der 21-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung seiner Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf weitere Zeugenhinweise. Eine genauere Beschreibung der unbekannten Männer liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.