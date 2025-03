Auseinandersetzung zwischen vier Personen in Bad Kissingen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

BAD KISSINGEN – Mittwochmittag geriet eine dreiköpfige Gruppen mit einem 33-jährigen Mann in Streit. Nachdem die Auseinandersetzung körperlich wurde, blieb der Geschädigte leicht verletzt zurück, die Gruppe flüchtete. Die Bad Kissinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch gegen 12:20 Uhr hat eine Anwohnerin in der Columbiastraße einen handfesten Streit mitteilen können. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und was genau passiert ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bislang ist lediglich bekannt, dass ein 33-jähriger Mann eine Kopfplatzwunde erlitt und drei weitere Männer vom Ort des Geschehens flüchteten.

Die Bad Kissinger Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Polizei sucht insbesondere nach Augenzeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder zur Identifizierung der drei Unbekannten beitragen können.

Die drei Männer werden folgendermaßen beschrieben:

Männlich

Circa 25 Jahre alt

Südländisches Äußere

Dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.