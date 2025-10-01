Ausflug ins Meeresaquarium und Planetarium – Wer mag mit?
SCHWEINFURT – Der Kreisjugendring Schweinfurt organisiert in den Herbstferien, am Montag, den 4. November 2025, einen spannenden Tagesausflug für Kinder und Jugendliche. Die Reise führt ins Meeresaquarium Zella-Mehlis und anschließend ins Planetarium Suhl. Der Ausflug bietet eine Entdeckungsreise in zwei geheimnisvolle Welten – die Tiefen der Ozeane und die Weiten des Universums.
Die Gruppe ist ca. von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr unterwegs.
Programm-Details
Zuerst tauchen die Teilnehmer in Zella-Mehlis in die faszinierende Unterwasserwelt des Meeresaquariums ein. Dort begegnen sie verschiedensten Meeresbewohnern, darunter beeindruckende Haie, und erfahren, warum die Ozeane so wichtig für uns sind und oft weniger erforscht sind als das Weltall.
Anschließend geht es weiter zum Planetarium Suhl. Hier reist die Gruppe hinaus ins Weltall, betrachtet unser Sonnensystem und lernt, welche Rätsel das Universum noch bereithält und wie Planeten und Galaxien trotz ihrer gigantischen Entfernung erforscht werden können.
Kosten und Anmeldung
Die Kosten für den Ausflug betragen 18,00 Euro. Darin enthalten sind der Transfer im Reisebus, der Eintritt für beide Einrichtungen sowie die Betreuung.
Anmeldeschluss ist der 22. Oktober 2025. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine baldige Anmeldung ratsam.
Anmeldung und Fragen richten Sie bitte per E-Mail an anne.oertel@kjr-sw.de. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.kjr-sw.de oder erhalten Sie telefonisch unter 09721/6462036.
