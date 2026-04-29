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Ausflugsspaß für alle: Freizeitbusse starten in die Saison 2026

29. April 2026Letztes Update 29. April 2026
Ausflugsspaß für alle: Freizeitbusse starten in die Saison 2026
Foto: VGN l Andrea Gaspar-Klein
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HASSBERGE – Pünktlich zum Maifeiertag am 1. Mai 2026 nehmen die beliebten VGN-Freizeitbusse im Landkreis Haßberge wieder ihren Betrieb auf. Der „Burgenwinkel-Express“ und der „Bier- und Wein-Express“ bieten Bürgern und Gästen bis zum 1. November an allen Sonn- und Feiertagen eine komfortable und umweltfreundliche Möglichkeit, die Region zu erkunden.

Die Linien sind speziell auf die regionalen Zugverbindungen abgestimmt, was eine entspannte Anreise aus Schweinfurt, Würzburg oder dem Großraum Nürnberg ermöglicht. Beide Busse verfügen über Fahrradheckträger, sodass Ausflügler ihre Touren flexibel als Kombination aus Busfahrt und Radtour gestalten können.

Der Burgenwinkel-Express (Linie 1159): Geschichte erleben

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Die Route startet in Haßfurt und führt durch den nördlichen Landkreis über Königsberg i. Bay. und Hofheim bis nach Ebern. Entlang der Strecke warten zahlreiche kulturelle Highlights:

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  • Königsberg i. Bay.: Die denkmalgeschützte Altstadt mit ihren markanten Fachwerkhäusern.

  • Burgruine Altenstein: Sitz des Burgeninformationszentrums mit weitem Ausblick.

  • Landschaftspark Bettenburg: Ein historischer Ort der Romantik, der mit der „Bettenburger Tafelrunde“ zu Entdeckungen einlädt.

  • Schloss Burgpreppach: Ein beeindruckendes Zeugnis barocker Architektur.

Der Bier- und Wein-Express (Linie 1169): Genuss und Natur

Vom Bahnhof Haßfurt aus steuert dieser Bus über Knetzgau den südlichen Landkreis und den nördlichen Steigerwald an. Die Endstation ist Ebrach mit seinem bekannten Baumwipfelpfad. Zu den Höhepunkten dieser Linie zählen:

  • Abt-Degen-Weintal: Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen durch die Weinberge.

  • Fabrikschleichach: Standort eines historischen Glasmuseums, das auf den Baumeister Balthasar Neumann zurückgeht.

  • Erlebnispfad Tretzendorfer Weiher: Ein Naturerlebnis für die ganze Familie.

  • Zell am Ebersberg: Tor zum Steigerwald mit zahlreichen Wanderwegen.

Wichtiger Hinweis für Radfahrer

Da die Kapazitäten der Fahrradträger auf fünf Räder begrenzt sind, empfiehlt sich für Gruppen eine frühzeitige Anmeldung bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen bis zum Mittag des vorangehenden Werktages.

Detaillierte Fahrpläne und Ausflugstipps stehen online zur Verfügung unter:

www.hassberge-tourismus.de/erleben/vgn-freizeittipps

www.hassberge.de/dienstleistungen/oepnv

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