Ausländischer LKW-Fahrer konnte Haftbefehl abwenden

BAD NEUSTADT/SAALE – LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Donnerstagmorgen, den 12.12.2024, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Lkw, der in Schlangenlinien auf der B279 von Bischofsheim/Rhön in Richtung Bad Neustadt unterwegs war.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein und konnte das Fahrzeug schließlich beim Einfahren auf ein Firmengelände stoppen.

Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrers wurden keine Anzeichen für Beeinträchtigungen der Fahrtauglichkeit festgestellt. Allerdings ergab die Überprüfung, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag. Der ausländische Lkw-Fahrer konnte die Vollstreckung des Haftbefehls durch Zahlung der ausstehenden Geldbuße abwenden.