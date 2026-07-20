Außenspiegel von VW Polo beschädigt – Polizei sucht Zeugen

FUCHSSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – In der Oberen Dorfstraße wurde der Außenspiegel eines geparkten VW Polo beschädigt. Die Polizei Hammelburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 01:00 Uhr, trat ein bislang unbekannter Täter den Außenspiegel eines VW Polo ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.

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